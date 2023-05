Авторы Five Nights at Freddyʼs анонсировали сиквел Help Wanted

Steel Wool Studios анонсировала на свежем шоу PlayStation вторую часть хоррор-приключения в виртуальной реальности Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2. Игра выйдет для PS VR2 в конце этого года.

По словам разработчиков, Help Wanted 2 расскажет свежую историю с совершенно новыми мини-играми, локациями, аниматрониками, а также знакомым контентом из первой игры.

Погрузиться в ужасающую и реалистичную атмосферу хоррора помогут ощущения от шлема PlayStation VR2 и контроллера PS VR2 Sense, которые заставят прочувствовать каждый шаг и грохот. Именно поэтому Help Wanted 2 обещает стать самой захватывающей и душераздирающей игрой за всю историю серии Five Nights at Freddy.