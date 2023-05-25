Авторы Five Nights at Freddyʼs анонсировали сиквел Help Wanted

Авторы хорроров Five Nights at Freddyʼs анонсировали сиквел Help Wanted для PS VR2
Steel Wool Studios анонсировала на свежем шоу PlayStation вторую часть хоррор-приключения в виртуальной реальности Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2. Игра выйдет для PS VR2 в конце этого года.
По словам разработчиков, Help Wanted 2 расскажет свежую историю с совершенно новыми мини-играми, локациями, аниматрониками, а также знакомым контентом из первой игры.
Погрузиться в ужасающую и реалистичную атмосферу хоррора помогут ощущения от шлема PlayStation VR2 и контроллера PS VR2 Sense, которые заставят прочувствовать каждый шаг и грохот. Именно поэтому Help Wanted 2 обещает стать самой захватывающей и душераздирающей игрой за всю историю серии Five Nights at Freddy.
Напомним также, что в июле Steel Wool Studios выпустит бесплатное дополнение для Five Nights at Freddy's: Security Breach под названием Ruin. А 27 октября выходит экранизация Five Nights at Freddyʼs с Джошем Хатчерсоном и Мэттью Лиллардом.