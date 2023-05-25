Создатели Night in the Woods анонсировали новую игру про кота для PC и PlayStation

Сюжет игры расскажет о коте по кличке Твигс, который переселяется из сгоревшего сарая в мокрое бревно около заброшенного кладбища. Жизнь героя становится ещё сложнее, когда сова с соседнего холма начинает требовать с него арендную плату, а в мире вокруг активизируется что-то «большое и мрачное».