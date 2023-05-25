Создатели Night in the Woods анонсировали новую игру про кота для PC и PlayStation
Издатель Fungi и студия The Glory Society, основанная создателями Night in the Woods, анонсировали приключенческую игру Revenant Hill для PC и обеих PlayStation.
Сюжет игры расскажет о коте по кличке Твигс, который переселяется из сгоревшего сарая в мокрое бревно около заброшенного кладбища. Жизнь героя становится ещё сложнее, когда сова с соседнего холма начинает требовать с него арендную плату, а в мире вокруг активизируется что-то «большое и мрачное».
В роли Твигса игроки смогут заняться выращиванием урожая, наблюдением за сменой сезонов, созданием общины, развитием отношений с различными персонажами, проведением вечеринок для ведьм и демонов и многим другим.
Анонс Revenant Hill состоялся на шоу PlayStation, где также показали Dragon's Dogma 2, Alan Wake 2, «Человека-паука 2», Assassin's Creed Mirage и ремейк Metal Gear Solid 3.