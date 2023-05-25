Sony представила портативную консоль Project Q

Компания Sony Interactive Entertainment в рамках свежего шоу PlayStation представила стриминговое устройство Project Q. С его помощью можно будет играть по Wi-Fi в игры, установленные на PlayStation 5. Проекты для VR являются исключением.

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Сообщается, что Project Q порадует геймеров 8-дюймовым ЖК-экраном, разрешением до 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями беспроводного контроллера DualSense.

Вместе с этим Sony показала первые официальные беспроводные наушники вставного типа (earbuds), обеспечивающие высококачественный звук на PS5 и PC. Подробнее об обоих устройствах обещают рассказать в ближайшие месяцы.