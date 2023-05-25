Sony представила портативную консоль Project Q

Sony представила устройство Project Q для дистанционного воспроизведения игр с PS5
Компания Sony Interactive Entertainment в рамках свежего шоу PlayStation представила стриминговое устройство Project Q. С его помощью можно будет играть по Wi-Fi в игры, установленные на PlayStation 5. Проекты для VR являются исключением.
Сообщается, что Project Q порадует геймеров 8-дюймовым ЖК-экраном, разрешением до 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями беспроводного контроллера DualSense.
Вместе с этим Sony показала первые официальные беспроводные наушники вставного типа (earbuds), обеспечивающие высококачественный звук на PS5 и PC. Подробнее об обоих устройствах обещают рассказать в ближайшие месяцы.
А мы напомним, что на шоу PlayStation были также представлены дебютные и свежие трейлеры различных игр, в числе которых Dragon's Dogma 2, Alan Wake 2, «Человек-паук 2» и Assassin's Creed Mirage. Кроме того, состоялся долгожданный анонс ремейка Metal Gear Solid 3.