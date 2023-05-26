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Страницу Alan Wake 2 в Epic Games Store заблокировали в России

Вечером 24 мая Remedy открыла предзаказы на Alan Wake 2 — продолжение культового триллера, вышедшего в 2010 году. Первое время проект был доступен в том числе российским пользователям Epic Games Store: игру можно было купить за 3198 рублей. Однако спустя два дня продукт полностью заблокировали на территории РФ, из-за чего даже страница с игрой стала недоступна в России.

Страницу Alan Wake 2 в Epic Games Store заблокировали в России
© чемпионат

Интересно, что на главной странице EGS грядущая новинка всё ещё числится доступной для предпокупки.

С чем связана блокировка Alan Wake 2 в российском Epic Games Store, неизвестно. При этом ремастер Alan Wake, выпущенный всё тем же издателем Epic Games Publishing, всё ещё доступен в магазине. Издательство и сама Remedy пока не комментировали инцидент.

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