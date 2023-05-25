Сиквел Alan Wake выйдет 17 октября

На PlayStation Showcase представили новый трейлер сиквела Alan Wake, где огласили дату релиза — 17 октября на PS5, Xbox Series и PC.

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Кроме того, в ролике можно увидеть ряд геймплейных и сюжетных моментов про агентов ФБР, которые разыскивают самого Алана и сталкиваются со странными монстрами и некими культистами. Партию одного из агентов при этом исполняет Сэм Лейк.

В прошлом один из инсайдеров сообщал, что новая мрачная глава истории Алана покажет «настоящий» некстген — судя по всему, он подразумевал именно визуальную составляющую. На PC, кстати, игра в первую очередь выйдет в EGS из-за поддержки проекта со стороны Epic Games.