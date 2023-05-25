В сети уже появились сравнения ремейка Metal Gear Solid 3 с оригиналом

Автор YouTube-канала под ником Cycu1 сравнил скриншоты HD-версии Metal Gear Solid 3 с представленным недавно ремейком.

© Игромания.ру

Пользователи сети обратили внимание не только на очевидную графическую разницу, но и различные детали — вроде улучшенного освещения или изменившуюся цветовую палитру. При этом мнения игроков разделились, поскольку некоторые вещи им больше понравились в оригинале.

Кому-то даже показалось, что у новой версии уже «не та» атмосфера, хотя большая часть аудитории всё же ждёт полноценных геймплейных роликов для сравнения.