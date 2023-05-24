Пользователей консоли Nintendo призвали отказаться от загрузки обновления

Вскоре после закрытия цифрового магазина для Nintendo 3DS компания выпустила для устройства обновление ПО, запрещающее прошивать консоли для запуска пиратских игр. Об этом сообщают пользователи форума Reddit.

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Судя по сообщениям пользователей, обновление под номером 11.17.0-50U для Nintendo 3DS исправляет уязвимость, благодаря которой геймеры могли прошивать консоли для установки пиратских копий игр. Причем в марте компания закрыла цифровой магазин eShop, из-за чего у владельцев старой консоли больше не осталось способов загрузить новые игры.

"Если вы не взламывали свой 3DS и планируете это сделать, не устанавливайте это обновление, оно исправляет современные эксплойты в 3ds.hacks.guide", - предупредил геймеров пользователь Reddit с ником Stealthinater1234.

Портативная консоль Nintendo 3DS вышла в 2011 году и разошлась тиражом более 76 млн штук.