Разработку ремейка Prince of Persia: The Sands of Time полностью перезапустили

Ремейк Prince of Persia The Sands of Time снова на стадии проработки концепции
Ubisoft обновила информацию о многострадальном ремейке Prince of Persia: The Sands of Time. Напомним, что в отношении релиза был положительно настроен инсайдер Джефф Грабб, при этом в свежем отчёте Ubisoft со списком грядущих релизов до апреля 2024 года ремейк не значился.
Оказалось, что теперь ремейк вновь на стадии проработки концепции. Сейчас студия формирует команду, определяет приоритеты, разрабатывает прототипы и тестирует элементы игрового процесса. Об этом рассказал и продюсер Жан-Франсуа Буавен, заверивший, что разработчики вкладывают все свои силы и душу.
Также у разработчиков есть доступ к большому количеству документации оригинальной игры. Многие вещи не получилось реализовать в оригинале из-за технических ограничений, но сейчас у Ubisoft есть мощности и большой опыт. Особое внимание уделят движениям: паркуру и бою.
В ремейке сохранят такие ключевые элементы оригинала, как акробатика, бои, головоломки. Они будут сбалансированы в такой же степени, как в первоисточнике. Также важно передать такую деталь, как «рассказчик», из уст которого ведут по сюжету. По мнению авторов, это один из ключевых элементов The Sands of Time.
Ремейк не покажут на Ubisoft Forward, а даты релиза до сих пор нет. Предварительные заказы были отменены там, где это возможно. Ubisoft на данный момент не планирует создавать ремейки других частей Prince of Persia.