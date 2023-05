Разработку ремейка Prince of Persia: The Sands of Time полностью перезапустили

Ubisoft обновила информацию о многострадальном ремейке Prince of Persia: The Sands of Time. Напомним, что в отношении релиза был положительно настроен инсайдер Джефф Грабб, при этом в свежем отчёте Ubisoft со списком грядущих релизов до апреля 2024 года ремейк не значился.