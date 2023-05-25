Разработку ремейка Prince of Persia: The Sands of Time полностью перезапустили

Ubisoft обновила информацию о многострадальном ремейке Prince of Persia: The Sands of Time. Напомним, что в отношении релиза был положительно настроен инсайдер Джефф Грабб, при этом в свежем отчёте Ubisoft со списком грядущих релизов до апреля 2024 года ремейк не значился.

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Оказалось, что теперь ремейк вновь на стадии проработки концепции. Сейчас студия формирует команду, определяет приоритеты, разрабатывает прототипы и тестирует элементы игрового процесса. Об этом рассказал и продюсер Жан-Франсуа Буавен, заверивший, что разработчики вкладывают все свои силы и душу.

Также у разработчиков есть доступ к большому количеству документации оригинальной игры. Многие вещи не получилось реализовать в оригинале из-за технических ограничений, но сейчас у Ubisoft есть мощности и большой опыт. Особое внимание уделят движениям: паркуру и бою.

В ремейке сохранят такие ключевые элементы оригинала, как акробатика, бои, головоломки. Они будут сбалансированы в такой же степени, как в первоисточнике. Также важно передать такую деталь, как «рассказчик», из уст которого ведут по сюжету. По мнению авторов, это один из ключевых элементов The Sands of Time.