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Ubisoft сообщила о достижении пяти миллионов игроков в бесплатной Trackmania

Ubisoft объявила, что бесплатная гонка Trackmania достигла отметки в пять миллионов игроков. Пользователей поблагодарили за интерес к игре тематической открыткой.

Ubisoft сообщила о достижении пяти миллионов игроков в бесплатной Trackmania
© Игромания.ру

Напомним, что в этом месяце игра вышла на консолях PlayStation и Xbox. Игрокам доступно более тысячи разнообразных треков, на которых можно соревноваться с друзьями, участвовать в ежедневных соревнованиях и открывать различные награды, включая престижные скины, медали и трофеи.

Стартовая версия Trackmania доступна бесплатно, но для получения различных бонусов и привилегий можно оплатить подписку: стандартный доступ за 10 долларов в год или клубный доступ за 30 долларов в год.

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