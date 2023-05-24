Ubisoft сообщила о достижении пяти миллионов игроков в бесплатной Trackmania

Ubisoft объявила, что бесплатная гонка Trackmania достигла отметки в пять миллионов игроков. Пользователей поблагодарили за интерес к игре тематической открыткой.

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Напомним, что в этом месяце игра вышла на консолях PlayStation и Xbox. Игрокам доступно более тысячи разнообразных треков, на которых можно соревноваться с друзьями, участвовать в ежедневных соревнованиях и открывать различные награды, включая престижные скины, медали и трофеи.