«На пороге науки» в Honkai: Star Rail: правильные ответы на загадки

«На пороге науки» — ежедневное задание в Honkai: Star Rail, где игроку необходимо дать правильный ответ на математическую или логическую головоломку. Цепочка заданий открывается после того, как вы завершите основной сюжет на планете Ярило-VI, и каждый новый этап открывается на следующий день после прохождения предыдущего.

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Как начать «На пороге науки»

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Для того, чтобы начать задание, найдите в вестибюле отеля «Гете» персонажа по имени Регин. Он расскажет, что собирается представить свою научную работу на рассмотрение Верховной хранительнице города, но сначала ее должно рассмотреть Министерство образования. Если точнее, чиновница Маня, которая ждет недалеко от мастерской Сервал.

Для того, чтобы доказать ей, что работа Регина стоит внимания, Первопроходцу предстоит ответить на загадки Мани. Правильные ответы — ниже.

Загадка №1

На парковке Лаймштейнов стоит 42 машины. Однажды вор украл колеса у нескольких машин. Теперь у нескольких машин всего по 3 колеса. Сотрудник страховой компании рассчитывал ущерб и насчитал, что на парковке осталось всего 154 колеса. У скольких автомобилей были украдены колеса?

42 машины умножаем на 4 колеса — всего получается 168 колес. Если вычесть из 168 колес 154 оставшихся после кражи, получится 14.

Правильный ответ: 14

Загадка №2

58 – это первоснежник, а первоснежник – это 0.

39 – это летний бамбук, а летний бамбук – это 14.

99 – это круглый пион, а круглый пион – это 8.

27 – это солнечник, а солнечник – это 4.

Сколько получится, если сложить вместе первоснежник, летний бамбук, круглый пион и солнечник?

Каждая строка разделяется запятой на две части. Числа до запятой — множители, а слово — произведение. После запятой правила прямо противоположные: слово становится двумя множителями, число — произведением.

Правильный ответ: 162

Загадка №3

Колесного вора с парковки Лаймштейнов наконец-то нашли. У Стражей есть три подозреваемых: Джек, Крис и Эрик. Все трое принялись отпираться, и Джек сказал: «Колеса украл Эрик!».

Смекалистый Гепард тут же определил преступника, чтобы проверить Адъютанта, Гепард решил намекнуть на вора, не называя его прямо, и сказал: «Странно. Из всей троицы только вор не соврал».

Кто из троицы украл колеса у Лаймштейнов?

Правильный ответ: Эрик. Загадка звучит неверно из-за ошибки локализации.

Загадка №4

Собрались как-то Говард, Филипп и Джойс. Один из них – хороший человек, другой – плохой человек, а третий – мошенник. Хороший человек всегда говорит правду. Плохой – всегда лжет. А мошенник может как солгать, так и сказать правду.

Джойс сказал: «Филипп либо хороший, либо плохой человек».

А Филипп ответил: «Хороший человек – это либо Говард, либо Джойс».

Кто из троих – мошенник?

Правильный ответ: Филипп

Загадка №5

1453=0

1915=1

2409=2

6010=3

9981=4

8848=?

После знака «равно» указано количество кругов в числе слева.

Правильный ответ: 6

Загадка №6

Правильный ответ: Джулиан.

Загадка №7

Правильный ответ: в золотую дверь.

Загадка №8