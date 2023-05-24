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Глава PlayStation Джим Райан рассказал о скорой реализации планов на облачный гейминг

У Джима Райана, главы PlayStation, состоялся деловой звонок, в котором он заявил о намерениях Sony реализовать планы по облачным технологиям в ближайшее время. Интерес корпорации к этой отрасли не угасает, а известный инсайдер заявляет о выходе специализированного устройства уже в ноябре.

Глава PlayStation рассказал о скорой реализации планов на облачный гейминг
© Игромания.ру

Sony наблюдает, что у пользователей растёт интерес к мобильным формам гейминга. Как считает корпорация, облачные технологии будут иметь фундаментальное значение, поэтому они не могут упустить эту тенденцию, а значит будут действовать агрессивно.

«Мы наблюдаем, что мобильность в игровых привычках становится всё более важной тенденцией, и облачные технологии будут иметь фундаментальное значение, что позволит нам или кому-либо ещё использовать эту тенденцию.

К сожалению, сегодня для меня не время раскрывать эти планы, но у нас есть несколько действительно интересных и довольно агрессивных идей по ускорению наших инициатив в облачном пространстве, которые будут реализованы в течение ближайших месяцев».
Джим Райан

Примечательно, что в этом рынке заинтересована и Microsoft, которая недавно заключила контракт с облачным сервисом GeForce Now. Возможность монополии Microsoft в облачных технологиях стала важной причиной, по которой британский регулятор заблокировал слияние с Activision Blizzard.

Sony также рассказала о своих успехах на рынке PC. На этой платформе The Last of Us: Part I заработала свыше 15,5 млн долларов. А продажи PlayStation VR 2 за первые шесть недель составили почти 600 тыс устройств.

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