Глава PlayStation рассказал о скорой реализации планов на облачный гейминг

«Мы наблюдаем, что мобильность в игровых привычках становится всё более важной тенденцией, и облачные технологии будут иметь фундаментальное значение, что позволит нам или кому-либо ещё использовать эту тенденцию.



К сожалению, сегодня для меня не время раскрывать эти планы, но у нас есть несколько действительно интересных и довольно агрессивных идей по ускорению наших инициатив в облачном пространстве, которые будут реализованы в течение ближайших месяцев».

Джим Райан