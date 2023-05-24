Геймеры просят Bethesda почтить память игрока, который умер до выхода Starfield

Пользователь Reddit под ником Mralexhay несколько месяцев назад опубликовал пост, в котором сообщил, что расстроился из-за переноса Starfield на конец 2023 года, поскольку давно следил за игрой и сильно хотел в неё поиграть.

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У геймера обнаружили рак лёгких, поэтому он заявил, что не успеет опробовать Starfield, и попросил всех фанатов вдоволь насладиться проектом.

Пользователь под ником xRissor сообщил грустную новость — Mralexhay умер от продолжительной болезни. Он сказал, что назовёт свой корабль в его честь. Также геймер призвал всех остальных сделать то же самое. После этой публикации геймеры стали распространять хэштег #AlexInStarfield и просить Bethesda почтить память Алекса в Starfield.

Блогер под ником Light, специализирующийся на играх Bethesda, в том числе на Starfield, отметил, что компания видит энтузиазм игроков, однако будет ли она что-то предпринимать, неизвестно.