Пользователи Steam в восторге от Warhammer 40,000: Boltgun

Вчера состоялся релиз Warhammer 40,000: Boltgun на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Журналисты тепло приняли шутер, а пользователи Steam остались в полном восторге. На данный момент отзывы в сервисе «крайне положительные», а рейтинг равен 95%.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сейчас у игры 1548 положительных и 69 отрицательных оценок. Многие иронизируют над брутальным и пафосным главным героем, но в серьёзных рецензиях хвалят качественную реализацию персонажей в пиксельной стилистике, возможность беспрерывно резать врагов и красивые локации. В негативных мнениях пожаловались на музыку и скучный сюжет.