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1 час назад

Пользователи Steam остались в восторге от ретро шутера Warhammer 40 000 Boltgun

Игромания.ру

Вчера состоялся релиз Warhammer 40,000: Boltgun на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Журналисты тепло приняли шутер, а пользователи Steam остались в полном восторге. На данный момент отзывы в сервисе «крайне положительные», а рейтинг равен 95%.

Пользователи Steam в восторге от Warhammer 40,000: Boltgun
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сейчас у игры 1548 положительных и 69 отрицательных оценок. Многие иронизируют над брутальным и пафосным главным героем, но в серьёзных рецензиях хвалят качественную реализацию персонажей в пиксельной стилистике, возможность беспрерывно резать врагов и красивые локации. В негативных мнениях пожаловались на музыку и скучный сюжет.

По данным SteamDB, спустя некоторое время после релиза одновременный онлайн в Steam составил 7561 человек. Прямо сейчас играет чуть выше трёх тысяч пользователей.

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