Представлена 30-сантиметровая эротическая фигурка Эш из Overwatch

Специализирующаяся на производстве коллекционных фигурок по популярным франшизам компания MX Studio анонсировала эротическую статуэтку с внешностью Эш, героини онлайн-шутера Overwatch. Об этом сообщает портал VGTimes.

© Соцсети

Фигурка представляет собой Эш, сидящую на роскошном кресле лицом к спинке. Ниже пояса героиня полностью обнажена. При этом верх героини оформлен в соответствии игровому образу: на ней надеты полосатая блузка, подтяжки и корсет. Шляпа-федора Эш лежит рядом, на кресле.

Статуэтка выполнена в пропорции один к шести и имеет высоту, ширину и глубину 30, 33 и 33 см соответственно.