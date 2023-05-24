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Представлена 30-сантиметровая эротическая фигурка Эш из Overwatch

Специализирующаяся на производстве коллекционных фигурок по популярным франшизам компания MX Studio анонсировала эротическую статуэтку с внешностью Эш, героини онлайн-шутера Overwatch. Об этом сообщает портал VGTimes.

Представлена 30-сантиметровая эротическая фигурка Эш из Overwatch
© Соцсети

Фигурка представляет собой Эш, сидящую на роскошном кресле лицом к спинке. Ниже пояса героиня полностью обнажена. При этом верх героини оформлен в соответствии игровому образу: на ней надеты полосатая блузка, подтяжки и корсет. Шляпа-федора Эш лежит рядом, на кресле.

Статуэтка выполнена в пропорции один к шести и имеет высоту, ширину и глубину 30, 33 и 33 см соответственно.

Новинка появится в продаже в четвертом квартале 2023 года. Однако уже сейчас можно оформить предзаказ по цене 750 малазийских ринггитов (примерно 13 тыс. руб. по курсу на 24 мая 2023 года). MX Studio выпустит всего 128 экземпляров статуэтки.

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