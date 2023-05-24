Activision Blizzard оштрафовали на 5 тысяч евро за лутбоксы в Diablo Immortal

Европейская рейтинговая комиссия PEGI оштрафовала Activision Blizzard на 5 тысяч евро из-за лутбоксов в Diablo Immortal.

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Причиной штрафа стала не сама механика лутбоксов, а факт сокрытия информации о них со стороны разработчика. Авторам нужно было упомянуть про их присутствие в игре до релиза, однако они этого не сделали.

Подобное правило ввели пару лет назад — причиной как раз стало то, что компании не ставили игроков в известность о существовании лутбоксов. Ещё похожий штраф получило издательство Plaion, которое занимается Hunt: Showdown — платные случайные предметы обнаружили в лимитированном издании игры (Limited Bounty Hunter Edition).

Заодно от компаний потребовали обновить информацию о своих проектах на соответствующих площадках, а иначе фирмы ждёт более суровое наказание. При этом в сети иронично отметили, что сам по себе штраф такого размера вряд ли сильно скажется на благополучии Activision Blizzard и Plaion.