Продажи Dead Island 2 превысили 2 млн копий

Холдинг Embracer Group, которому принадлежит Deep Silver, издатель Dead Island 2, сообщил, что продажи проекта превысили 2 млн копий. Притом за первые дни тайтл купили около 1 млн раз, а остальное набежало за оставшееся время.

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Отмечается, что у Dead Island 2 лучший старт продаж в истории Deep Silver — и в копиях, и по выручке. Более того, зомби-экшен превзошёл ожидания руководства Embracer Group. Иными словами, в компании тайтлом сильно довольны.

Dead Island 2 — зомби-экшен от первого лица, разворачивающийся в наполненном зомби Лос-Анджелесе. Игрокам нужно выбрать героя с уникальными умениями, искать оружие, выполнять миссии и спастись из заражённого города.