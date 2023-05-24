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Продажи Dead Island 2 превысили 2 млн копий

Холдинг Embracer Group, которому принадлежит Deep Silver, издатель Dead Island 2, сообщил, что продажи проекта превысили 2 млн копий. Притом за первые дни тайтл купили около 1 млн раз, а остальное набежало за оставшееся время.

Продажи Dead Island 2 превысили 2 млн копий
© Чемпионат.com

Отмечается, что у Dead Island 2 лучший старт продаж в истории Deep Silver — и в копиях, и по выручке. Более того, зомби-экшен превзошёл ожидания руководства Embracer Group. Иными словами, в компании тайтлом сильно довольны.

Dead Island 2 — зомби-экшен от первого лица, разворачивающийся в наполненном зомби Лос-Анджелесе. Игрокам нужно выбрать героя с уникальными умениями, искать оружие, выполнять миссии и спастись из заражённого города.

Dead Island 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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