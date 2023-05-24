IGN показал первые 18 минут Star Trek: Resurgence в честь релиза игры

Повествовательное приключение Star Trek: Resurgence уже доступно на PlayStation, Xbox и PC (EGS). В честь его релиза IGN выпустил первые 18 минут прохождения, которое знакомит с геймплеем, протагонистами и сюжетной завязкой игры.

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На Metacritic PC-версия Star Trek: Resurgence набрала 72 балла, а версия для Xbox Series X — 68 баллов. Критики хвалят проект за захватывающее повествование, интересных персонажей и хорошую передачу атмосферы оригинальной франшизы, которая должна понравиться каждому фанату. При этом впечатления от игры могут подпортить технические проблемы и устаревшие механики и визуал.