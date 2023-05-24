$80.17+0.2386.55+0.05

IGN показал первые 18 минут Star Trek Resurgence в честь релиза игры

Повествовательное приключение Star Trek: Resurgence уже доступно на PlayStation, Xbox и PC (EGS). В честь его релиза IGN выпустил первые 18 минут прохождения, которое знакомит с геймплеем, протагонистами и сюжетной завязкой игры.

IGN показал первые 18 минут Star Trek: Resurgence в честь релиза игры
© Игромания.ру

На Metacritic PC-версия Star Trek: Resurgence набрала 72 балла, а версия для Xbox Series X — 68 баллов. Критики хвалят проект за захватывающее повествование, интересных персонажей и хорошую передачу атмосферы оригинальной франшизы, которая должна понравиться каждому фанату. При этом впечатления от игры могут подпортить технические проблемы и устаревшие механики и визуал.

Действие Star Trek: Resurgence разворачивается в период «Звёздного пути: Следующее поколение». Главным героям, Джаре Райдек и инженеру Картер Диаз, предстоит столкнуться с различными задачами и проблемами в процессе исследования вселенной. За разработку игры отвечала студия Dramatic Labs, куда вошли бывшие сотрудники Telltale Games.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий