В Destiny 2 стартовал сезон «Глубины» и кроссовер с играми PlayStation Studios

Bungie запустила новый сезон Destiny 2 под названием «Глубины», который продлится до 22 августа. Игроков уже ждут различные сюрпризы и новый контент, среди которого:
Кроме этого, игроков ожидает небольшой кроссовер Destiny 2 с популярными играми PlayStation Studios, который предлагает примерить костюмы легендарных героев God of War, Ghost of Tsushima и серии Horizon.
Напомним, что с релизом «Глубин» Bungie обещала повысить стоимость сезонного пропуска Destiny 2. Кроме того, компания успела найти очередного автора читов, который теперь должен выплатить компенсацию в размере 16,2 млн долларов.