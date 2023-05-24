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17 минут назад

В Destiny 2 стартовал сезон «Глубины» и кроссовер с играми PlayStation Studios

Игромания.ру

Bungie запустила новый сезон Destiny 2 под названием «Глубины», который продлится до 22 августа. Игроков уже ждут различные сюрпризы и новый контент, среди которого:

В Destiny 2 стартовал сезон «Глубины» и кроссовер с играми PlayStation Studios
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • новое задание с подбором игроков «Экспедиция сборщика» — игроки смогут спуститься на дно океана Титана и сразиться с воинами Сияющего Улья и другими противниками за технологии Золотого века;
  • еженедельное задание «Погружение», в рамках которого игроки смогут погружаться глубже в океан Титана с каждой новой неделей и накапливать энергию, необходимую для выхода на контакт с обнаруженным загадочным существом;
  • задание «Рыбалка», которое предлагает игрокам получить удовольствие от рыбалки в поисках образцов скверны Титана по всей Солнечной системе;
  • новые сезонные награды.

Кроме этого, игроков ожидает небольшой кроссовер Destiny 2 с популярными играми PlayStation Studios, который предлагает примерить костюмы легендарных героев God of War, Ghost of Tsushima и серии Horizon.

Напомним, что с релизом «Глубин» Bungie обещала повысить стоимость сезонного пропуска Destiny 2. Кроме того, компания успела найти очередного автора читов, который теперь должен выплатить компенсацию в размере 16,2 млн долларов.

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