К 2025 году Sony выпустит на ПК примерно столько же игр, сколько на PS5

Согласно данным, Sony намерена выпускать новые шутеры, гонки, экшены, платформеры, ролевые и спортивные проекты. Это касается как тайтлов по известным франшизам, так и по новым.

Ещё стало известно, что Sony намерена выпускать не меньше двух крупных игр в год — это часть большой стратегии компании. А к 2025 году Sony будет инвестировать в новые бренды столько же, сколько в существующие. При этом количество выпускаемых на ПК тайтлов тоже вырастет — примерно на 50%.