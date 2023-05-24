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Assassins Creed Mirage может выйти уже 12 октября

На странице Assassin's Creed Mirage в японских магазинах появилась дата выхода — 12 октября. Напомним, что Ubisoft официально не сообщала дату релиза, а о переносе на октябрь говорил Том Хендерсон.

Стало известно, когда может выйти Assassins Creed Mirage
© Игромания.ру

Примечательным можно назвать то, что в Японии не принято ставить «заглушку» на дате поступления какого-либо товара, а значит информация могла случайно попасть в сеть раньше времени. А пока можно посмотреть на несколько секунд игрового процесса, который, якобы, принадлежит будущей новинке.

Ubisoft планирует выпустить Assassin's Creed Mirage до начала апреля 2024 года. Релиз ожидается на PC, PlayStation и Xbox. Авторы новой части ориентируются на классические экшен-приключения и делают ставку на стелс.

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