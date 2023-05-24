Стало известно, когда может выйти Assassins Creed Mirage

На странице Assassin's Creed Mirage в японских магазинах появилась дата выхода — 12 октября. Напомним, что Ubisoft официально не сообщала дату релиза, а о переносе на октябрь говорил Том Хендерсон.

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Примечательным можно назвать то, что в Японии не принято ставить «заглушку» на дате поступления какого-либо товара, а значит информация могла случайно попасть в сеть раньше времени. А пока можно посмотреть на несколько секунд игрового процесса, который, якобы, принадлежит будущей новинке.