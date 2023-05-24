Sony раскрыла данные о продажах PS VR2

Во время своего отчёта Sony раскрыла данные о продажах гарнитуры виртуальной реальности PS VR2. Согласно свежей информации, за первые шесть недель продаж устройство купили более 600 тыс. раз.

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Более того, продажи PS VR2 оказались на 8% успешнее оригинальной PS VR за тот же период. В целом Sony довольна показателями гарнитуры и считает, что в ней есть потенциал.

PS VR 2 — улучшенная версия PS VR, которая предлагает больший функционал, повышенное разрешение и более приятный опыт от игры.