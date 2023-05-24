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Продажи PS VR2 за первые шесть недель превысили 600 тыс. устройств

Во время своего отчёта Sony раскрыла данные о продажах гарнитуры виртуальной реальности PS VR2. Согласно свежей информации, за первые шесть недель продаж устройство купили более 600 тыс. раз.

Sony раскрыла данные о продажах PS VR2
© Чемпионат.com

Более того, продажи PS VR2 оказались на 8% успешнее оригинальной PS VR за тот же период. В целом Sony довольна показателями гарнитуры и считает, что в ней есть потенциал.

PS VR 2 — улучшенная версия PS VR, которая предлагает больший функционал, повышенное разрешение и более приятный опыт от игры.

Мировые продажи устройства начались в феврале, а до России PS VR2 добралась через месяц. Сейчас купить гарнитуру можно без особых проблем по низкой цене. О гарнитуре в целом отзывались тепло, однако её главная проблема — отсутствие игр.

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