Авторы War Thunder извинились за спорные изменения в экономике игры

Gaijin Entertainment выпустила свежее заявление по поводу ситуации с неоднозначными изменениями в экономике War Thunder, которые разгневали игроков и привели к «ревью-бомбингу» проекта в Steam.

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Разработчики извинились перед фанатами и признали, что причины для недовольства действительно были. Судя по всему, сейчас спорные изменения уже «откатили». Команда также пообещала пересмотреть баланс внутриигровой экономики War Thunder и представить дорожную карту возможных изменений приблизительно к 14 июня.