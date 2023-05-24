Авторы War Thunder извинились за спорные изменения в экономике игры

Авторы War Thunder попросили прощения за спорные изменения в экономике игры
Gaijin Entertainment выпустила свежее заявление по поводу ситуации с неоднозначными изменениями в экономике War Thunder, которые разгневали игроков и привели к «ревью-бомбингу» проекта в Steam.
Разработчики извинились перед фанатами и признали, что причины для недовольства действительно были. Судя по всему, сейчас спорные изменения уже «откатили». Команда также пообещала пересмотреть баланс внутриигровой экономики War Thunder и представить дорожную карту возможных изменений приблизительно к 14 июня.
В Gaijin Entertainment подчеркнули важность всех мнений, замечаний и предложений по игре со стороны сообщества. Однако сейчас приоритет лёг на проблемы экономики и прогрессии в игре — команда собирается предложить действительно эффективные изменения, которые обеспечат улучшение качества War Thunder для всех игроков.