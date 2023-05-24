Tears of the Kingdom стала шестой самой продаваемой игрой серии в Британии

Портал GamesIndustry представил свежий игровой чарт розницы Великобритании. Первое место продолжает удерживать The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, несмотря на падение продаж на 73%.

© Игромания.ру

Кстати, новое приключение Линка уже обогнало Link's Awakening на Nintendo Switch и Ocarina of Time 3D на 3DS, став шестой самой продаваемой игрой Zelda в истории британского рынка. И это ей удалось всего за две недели продаж.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild также продолжает удерживать свою позицию в свежем чарте. Её продажи выросли на 21%. В топ-10 вернулась и Pokemon Scarlet, продажи которой выросли на 124% благодаря скидкам.

Единственной новинкой в свежем чарте британской розницы оказалась LEGO 2K Drive, дебютировавшая на седьмом месте. 37% физических продаж пришлось на PS5, 31% — на Nintendo Switch, 18% — на Xbox и 14% на PS4.

Чарт с 13 по 20 мая

(в скобках указано место на прошлой неделе)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (1); FIFA 23 (4) Hogwarts Legacy (2); Star Wars Jedi: Survivor (3); Mario Kart 8: Deluxe (5); Pokemon Scarlet (18); LEGO 2K Drive (новинка); The Legend of Zelda: Breath of the Wild (8); Animal Crossing: New Horizons (9); Dead Island 2 (6).