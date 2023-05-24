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Бюджет перезапуска Saints Row оказался больше 100 млн долларов

Из недавнего финансового отчёта Embracer Group стало известно, что бюджет перезапуска Saints Row превысил 100 млн долларов. Это подтвердил и глава конгломерата Ларс Вингефорс, что немного удивило пользователей, поскольку данные по этому поводу компания назвала впервые. При этом информацию о продажах не огласили вовсе — многие подозревают, что дела с ними обстоят не лучшим образом.

Бюджет перезапуска Saints Row оказался больше 100 млн долларов
© Игромания.ру

Ранее игра собрала низкие оценки у критиков и пользователей, а Embracer пообещала пересмотреть подход к производству новинок в свете провала перезапуска. Впрочем, авторы продолжают улучшать свой проект, а недавно для него выпустили очередное DLC. Кроме того, ожидается, что в августе игра появится в Steam.

В том же отчёте Embracer раскрыла, что сиквел Dead Island показал хорошие продажи — они уже превысили 2 млн копий.

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