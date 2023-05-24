Для Genshin Impact вышло свежее обновление с новым персонажем Кирарой
Genshin Impact получила свежее обновление 3.7 «Дуэль! К вершинам карточного мастерства!», которое привнесло в игру много интересного. Отметили главные нововведения:
- четырёхзвёздочный дендро-персонаж Кирара;
- новое четырёхзвёздочное стрелковое оружие Клюв ибиса — попадание заряженной атакой по противнику временно увеличивает мастерство стихий;
- новые истории: задание легенд Ёимии; новая встреча: Кавех;
- новые карты и соперники для «Священного призыва семерых»;
- пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только — полный патчноут на русском языке.
Новому персонажу Кираре также посвятили свежее видео, которое фокусируется на её боевом стиле. Героиня может наносить Дендро урон по площади, а также создавать временный Щит безопасной перевозки. Кроме того, она может атаковать своих противников ящиками для доставки и семенами кошачьей мяты.
«Красивые пейзажи у дорог, вкусная нэкомамма, картонная коробка на обочине...
«Нет-нет-нет, только не отвлекаться! В первую очередь нужно доставить посылку!»