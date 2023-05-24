Для Genshin Impact вышло свежее обновление

Новому персонажу Кираре также посвятили свежее видео, которое фокусируется на её боевом стиле. Героиня может наносить Дендро урон по площади, а также создавать временный Щит безопасной перевозки. Кроме того, она может атаковать своих противников ящиками для доставки и семенами кошачьей мяты.