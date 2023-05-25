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Steam скрыл уже свыше 80 тысяч негативных отзывов из рейтинга War Thunder

В сети обратили внимание, что Steam скрыл уже свыше 80 тысяч негативных отзывов War Thunder за период с 20 по 25 мая.

Steam скрыл уже свыше 80 тысяч негативных отзывов из рейтинга War Thunder
© Игромания.ру

Обзоры не были удалены, однако их исключили из общего рейтинга, а доступ к ним открывается через отдельную опцию в соответствующем разделе на основной странице игры. Само число негативных рецензий при этом продолжает увеличиваться — в общей сложности их уже свыше 100 тысяч.

Однако если ограничить их из рейтинга, то число не дотянет и до 20 тысяч. Остальные тексты, судя по версии модераторов, «не соответствуют теме».

Всплеск негатива в отношении War Thunder возник из-за изменений в экономической системе игры, где появился больший упор на монетизацию. Авторы попытались объяснить причины перестановок пользователям, но те оценили заявления создателей и обрушили рейтинги проекта в Steam.

Разработчики изначально попытались отменить изменения и «замять» вопрос, убрав с сайта ссылку на тот же Steam, однако это не особо помогло ситуации. И в итоге они принесли извинения игрокам, которых возмутила данная история.

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