ИИ будет помогать создателям Warcraft и Diablo в разработке новых игр

В мире видеоигр новый тренд — использование искусственного интеллекта для создания новых проектов. Исключением не стала и Blizzard Entertainment.

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Сообщается, что компания обучила собственный генеративный ИИ, который способен создавать высококачественные концепт-арты для новых персонажей, нарядов и окружающей среды. Назвать новинку решили просто — Blizzard Diffusion.

Представители игровой студии уже заявили, что их главная цель — сэкономить время и сделать творческую работу проще. При этом стоит отметить, что искусственный интеллект уже сейчас подгоняет косметические головные уборы к моделям персонажей в World of Warcraft.

Напомним, что не так давно Ubisoft столкнулась с большим общественным недовольством, когда решила внедрить ИИ для написания простых фраз и базового сюжета в своих играх.