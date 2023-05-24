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Глава Take-Two: Rockstar добьётся совершенства с GTA 6

Глава Take-Two Штраус Зельник дал большое интервью авторам подкаста Aarthi and Sriram. В какой-то момент речь зашла о создании GTA 6, которое сейчас идёт полным ходом.

Глава Take-Two: Rockstar добьётся совершенства с GTA 6
© Чемпионат.com

Топ-менеджер заявил, что разработка каждой новой части — настоящее испытание для команды, ведь она должна выпустить что-то по-настоящему новое, и при этом игра должна ощущаться именно как Grand Theft Auto. Разработчики якобы решают эту проблему доведением проекта до совершенства, чего авторы и планируют добиться с шестой номерной частью серии.

Каждая новая часть GTA должна быть чем-то, чего люди ещё не видели. Но в то же время она должна ощущаться как GTA, которую мы все знаем. Rockstar решает эту проблему тем, что ищет совершенство. И мы его добьёмся.

Ранее Take-Two раскрыла приблизительную дату выхода боевика. GTA 6 может выйти в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. Инсайдеры заявляют, что релиз состоится осенью 2024-го.

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