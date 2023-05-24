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Яэ Мико, Еимия и Казуха: баннеры в Genshin Impact 3.7

Релиз обновления 3,7 для Genshin Impact уже не за горами, и он обещает привнести много нового. Но, как обычно, самое интересное — это ограниченные баннеры. Рассказываем, какие персонажи появятся в доступе совсем скоро.

Баннеры в Genshin Impact 3.7
© HoYoverse

Какие баннеры будут в патче 3,7

Обновление 3,7 добавит в Genshin Impact нового играбельного персонажа — Кирару, 4-звездочного Дендро героя поддержки, который будет доступен в первой фазе патча.

Помимо этого, в первой фазе обновления 3,7 вернутся баннеры Еимии (5 звезд, Пиро) и Яэ Мико (5 звезд, Электро). Кирара будет доступна в обеих баннерах, после чего войдет в состав стандартного баннера на старте версии 3,8. Как обычно, баннеры первой фазы обновления активны одновременно: попытать удачу можно будет с 24 мая до 14 июня.

Во второй фазе обновления 3,7 вернутся баннеры Казухи (5 звезд, Анемо) и Аль-Хайтама (5 звезд, Дендро). Ожидается, что баннеры второй фазы будут активны до 4 июля.

Полный список персонажей в баннерах Genshin Impact 3,7

  • Новый персонаж: Кирара (4 звезды, Дендро, меч)
  • Еимия (5 звезд, Пиро, лук)
  • Яэ Мико (5 звезд, Электро, катализатор)
  • Казуха (5 звезд, Анемо, меч)
  • Аль-Хайтам (5 звезд, Дендро, меч)
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