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Большая презентация новой Alone in the Dark состоится 26 мая

THQ Nordic выпустила короткий тизер Alone in the Dark, в котором объявила о скором показе игры. Презентация хоррора пройдёт 26 мая в 3:00 мск. Сколько именно продлится ивент и что конкретно на нём покажут, неизвестно.

Анонсирована большая презентация новой Alone in the Dark
© Чемпионат.com

События психологического хоррора развернутся в 20-е годы прошлого века, главных героев будет двое, а разработчики обещают сделать невероятно страшную игру в духе классических частей серии. Проект разрабатывают на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

В августе 2022 года Alone in the Dark уже находилась в стадии альфа-тестирования. Возможно, вместе с геймплейной презентацией разработчики назовут и финальную дату релиза проекта.

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