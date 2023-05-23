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В трейлере фанатской Unreal Redux показали кровавые бойни и красоту графики

Шутер Unreal в этом году отпраздновал памятную дату в 25 лет с момента релиза. В честь этого энтузиаст Krull0r показал свежий трейлер своего проекта, который призван обновить игру.

В трейлере фанатской Unreal Redux показали кровавые бойни и красоту графики
© Игромания.ру

Автор называет Unreal Redux ремейком, который будет соблюдать стилистику и баланс оригинальной игры, но заметно улучшит совместимость с современными системами. Также будет улучшена физика с помощью технологии Nvidia PhysX. Персонаж получит новые возможности для взаимодействия с миром, например, с телами побеждённых врагов.

Игроки могут ждать заметных изменений в графике. Новые эффекты появятся у вражеских снарядов, оружия, взрывов. Появятся и новые звуки, включая шаги по разным типам поверхности. Отмечено, что разработка идёт на движке Unreal Engine 1 с крупным патчем.

Unreal Redux разрабатывается больше пяти лет, но до сих пор нет информации о дате релиза модификации.

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