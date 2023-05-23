$79.94+0.0386.50+0.22

Авторы F1 23 рассказали про сюжетный режим Braking Point и систему F1 World

F1 23 выйдет уже 16 июня на PC, PlayStation и Xbox. Авторы продолжают делиться подробностями об игре. В свежем ролике фанаты смогут узнать о сюжетном режиме Braking Point 2, который вернулся в серию, а также про систему F1 World.

Авторы F1 23 рассказали про сюжетный режим и систему F1 World
© Игромания.ру

Braking Point 2 охватывает последние сезоны F1, но повествует о вымышленной команде Konnersport. Звёздные пилоты в ней давно соревнуются между собой, но неожиданно появляется опытный гонщик, который может свергнуть их с трона. Помимо основных заездов, можно будет выполнять бонусные задания и влиять на сюжет. Для улучшенной визуализации лиц и анимаций героев было использовано машинное обучение.

Система F1 World станет центром меняющегося сезонного контента. С его помощью можно находить противников для заездов онлайн, проходить испытания, зарабатывать улучшения. Также будет доступна и одиночная серия с рядом событий. Например, соревнования Гран-при, аркадные гонки и другие режимы.

Также в видео показывают изменения в кастомизации, рейтинговой игре, наградах и многих других элементах. Ознакомиться с подробностями игрового процесса можно в отдельном ролике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий