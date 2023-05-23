Авторы F1 23 рассказали про сюжетный режим и систему F1 World

F1 23 выйдет уже 16 июня на PC, PlayStation и Xbox. Авторы продолжают делиться подробностями об игре. В свежем ролике фанаты смогут узнать о сюжетном режиме Braking Point 2, который вернулся в серию, а также про систему F1 World.

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Braking Point 2 охватывает последние сезоны F1, но повествует о вымышленной команде Konnersport. Звёздные пилоты в ней давно соревнуются между собой, но неожиданно появляется опытный гонщик, который может свергнуть их с трона. Помимо основных заездов, можно будет выполнять бонусные задания и влиять на сюжет. Для улучшенной визуализации лиц и анимаций героев было использовано машинное обучение.

Система F1 World станет центром меняющегося сезонного контента. С его помощью можно находить противников для заездов онлайн, проходить испытания, зарабатывать улучшения. Также будет доступна и одиночная серия с рядом событий. Например, соревнования Гран-при, аркадные гонки и другие режимы.