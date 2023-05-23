Популярность компьютерных клубов в России за три года выросла в полтора раза

По информации газеты «Ведомости», рынок киберспортивных клубов в России вырос в 1,5 раза за последние три года. В денежном выражении с 2019 по 2022 годы объём рынка киберклубов вырос с 13 млрд до 20 млрд рублей, а общее число площадок по итогам 2022 года составило 2,3 тыс.

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Большинство клубов выставляет цену в 100 рублей за час игры — это средний показатель. Каждый месяц гости клубов тратят на них примерно. 2 тыс. рублей.