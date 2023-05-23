Глобальный запуск Harry Potter: Magic Awakened состоится летом

Мобильная ролевая карточная игра в мире «Гарри Поттера» Harry Potter: Magic Awakened выйдет на глобальном рынке уже этим летом.

© Игромания.ру

Изначально проект появился в Китае, где быстро завоевал большую популярность и даже успел угодить в скандал из-за «сексуализации» героинь. Однако это не помешало спросу аудитории на приключение, где игрок попадает в школу Хогвартс. С момента первого запуска игру уже скачали более 50 млн раз.

В проекте позволяют не только изучать заклинания и сражаться в дуэлях, но и заводить взаимоотношения с другими учениками, изучать знакомые по книгам и фильмам локации и прокачивать своих героев. Обо всех особенностях игры специально напомнили в тематическом трейлере с презентации NetEase Connect 2023.