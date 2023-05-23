Как изменить регион аккаунта в Steam

Steam по-прежнему официально не принимает карты российских банков, однако это не значит, что геймеры из России не могут покупать новые игры. Мы составили краткую инструкцию о том, как перенести свой аккаунт в другой регион, чтобы избежать ограничений — или создать новый.

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Как изменить регион на основном аккаунте Steam

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Запустите Steam.

Нажмите на выпадающее меню профиля в правом верхнем углу.

Выберите опцию «Об аккаунте».

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Прокрутите страницу вниз и перейдите в меню «Настройка Steam Guard».

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Нажмите «Выйти на всех устройствах».

Выключите Steam.

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После этого вам нужно обзавестись платежным средством. Дело в том, что Steam автоматически меняет регион пользователя, если он пытается расплатиться валютой другого региона. По этой причине вам понадобится предоплаченная банковская карта той страны, куда вы хотите перенести учетную запись. Их можно найти на вторичных площадках — например, на Plati.Market. Просто введите в поисковую строку запрос в духе «Steam смена региона [название региона]».

Осторожно! Тщательно проверяйте отзывы о продавце, у которого вы соберетесь покупать карту. Чем дольше продавец работает на площадке и чем больше положительных отзывов — тем лучше. Не доверяйте совсем новым пользователям.

Загрузите VPN-клиент и активируйте подключение к региону, в который вы собираетесь перенести аккаунт.

Перейдите во вкладку «Магазин» и положите в корзину какую-нибудь игру с низкой стоимостью.

Когда вы перейдете к оплате, Steam автоматически предложит вам изменить регион оплаты. Выберите нужный и введите реквизиты предоплаченной карты.

Завершите покупку. После этого Steam переведет ваш аккаунт в другой регион и конвертирует остаток денег на кошельке (если они есть) в соответствующую валюту.

Данный метод пригодится, если вы твердо намерены перенести именно свой основной аккаунт в новый регион, не потеряв библиотеку игр. Однако важно помнить о двух моментах. Во-первых, Steam позволяет менять регион не чаще чем раз в три месяца. Во-вторых, покупка предоплаченных карт у третьих лиц — заведомо рискованное мероприятие, даже если речь идет о проверенных продавцах.

Как создать новый аккаунт Steam в казахстанском регионе

Еще один способ импровизированной смены региона — это регистрация нового аккаунта. Да, он подразумевает чуть больше головной боли, зато вам не придется взаимодействовать с посредниками: возможные риски сведены к минимуму. Создав новый аккаунт в казахстанском регионе, вы сможете без проблем пополнять его через QIWI. Единственный минус — это не самая низкая комиссия, которая повысит денежные расходы.

Предупреждаем! Для этого способа необходимо иметь VPN-сервис и активный кошелек QIWI — регистрация последнего потребует подтверждения личности по паспорту.

Перейдите на сайт QIWI.

Зайдите в свой профиль и откройте счет в тенге.

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Назначьте счет в тенге основным.

Пополните рублевый счет и переведите деньги с него на счет в тенге.

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Помните о том, что рубли будут конвертироваться в тенге, и на пополнение кошелька Steam накладывается комиссия.

Теперь вам нужно завести новый аккаунт Steam. Подключитесь к казахстанскому VPN-серверу, перейдите на страницу регистрации Steam и создайте новую учетную запись, но в качестве страны проживания выберите Казахстан.

Войдите в Steam из-под казахстанского аккаунта.

Важно! Не добавляйте на аккаунт бесплатные игры и какие-либо другие продукты, иначе ничего не получится.

Пополните кошелек учетной записи через QIWI. Для этого перейдите на сайт платежной системы и введите в поисковую строку Steam — вам нужна опция «Steam (Казахстан)».

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