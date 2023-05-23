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1 час назад

Полиция Японии арестовала блогера за публикацию роликов с прохождением игры

Игромания.ру

В Японии впервые был арестован блогер, публиковавший видео с прохождением игр на YouTube. Обвинение связано с визуальной новеллой Steins;Gate: My Darling’s Embrace, по которой автор успел выпустить три видео, одно из которых содержало концовку. Каждый ролик приносил доходы с рекламы.

Полиция Японии арестовала блогера за публикацию роликов с прохождением игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также на канале были обнаружены короткие фрагменты из аниме Steins;Gate и «Семья шпиона». Их приравняли к netabare — спойлеру, который чаще всего показывает концовку произведения. Как минимум некоторые из опубликованных видео имели текстовое описание происходящего.

Не совсем ясно, что послужило поводом для ареста. На YouTube можно найти и другие ролики с прохождениями от японских пользователей, но они не имеют монетизации.

СМИ предполагают, что всё дело в типе игры. Steins;Gate: My Darling’s Embrace больше похожа на книгу или фильм, ведь не подразумевает активного взаимодействия с игроком, а поэтому ролики с ней могли отбить интерес пользователей к покупке.

Обвиняемый Синобу Ёсида, которому 52 года, полностью признал свою вину и сослался на незнание законов. Японская организация по продвижению контента за рубежом также заявила, что любое использование видео с игровым процессом требует разрешения правообладателя.

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