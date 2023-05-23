$79.94+0.0386.50+0.22

В Steam вышла демоверсия хоррора Amnesia: The Bunker

Frictional Games выпустила демоверсию Amnesia: The Bunker. Сыграть в хоррор могут пользователи Steam — пробная версия доступна в том числе и в России. Размер проекта составляет всего 3,3 ГБ.

В Steam вышла демоверсия новой "Амнезии"
© Чемпионат.com

Amnesia: The Bunker — четвёртая часть в серии хорроров от шведской студии Frictional Games. События игры развернутся в бункере времён Первой мировой войны. Солдату французской армии Анри Клеману нужно во что бы то ни стало покинуть ужасающее место и выбраться на поверхность. Однако сделать это не так-то просто, ведь его преследует вездесущий монстр, реагирующий на каждый звук.

Релиз Amnesia: The Bunker состоится 6 июня — в один день с Diablo 4. Игра будет доступна на ПК и консолях с субтитрами на русском языке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий