Фанат добавил в Need for speed Underground 2 трассировку лучей через RTX Remix
Автор YouTube-канала под ником Uncle Burrito представил версию Need for speed: Underground 2 с поддержкой трассировки лучей.
Для достижения результата автор воспользовался технологией RTX Remix от Nvidia, которая как раз позволяет включать подобные опции в игры прошлых поколений с DirectX 8 и 9.
Энтузиаст показал несколько этапов своей работы. Поначалу результат c включением RTX без Remix оказался чересчур «сырым», а действие гонки развернулось днём, что удивило пользователей.
Во второй версии, где события уже происходят в привычном для оригинала ночном формате, результат был лучше — но некоторые участки трассы оказались очень тёмными, поскольку изначально на них отсутствовали источники освещения.
Кроме того, позже автор представил сравнение оригинала со своей новой версией — работа над модом, судя по всему, займёт ещё какое-то время.