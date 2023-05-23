Фанат добавил в Need for speed: Underground 2 трассировку лучей

Автор YouTube-канала под ником Uncle Burrito представил версию Need for speed: Underground 2 с поддержкой трассировки лучей.

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Для достижения результата автор воспользовался технологией RTX Remix от Nvidia, которая как раз позволяет включать подобные опции в игры прошлых поколений с DirectX 8 и 9.

Энтузиаст показал несколько этапов своей работы. Поначалу результат c включением RTX без Remix оказался чересчур «сырым», а действие гонки развернулось днём, что удивило пользователей.

Во второй версии, где события уже происходят в привычном для оригинала ночном формате, результат был лучше — но некоторые участки трассы оказались очень тёмными, поскольку изначально на них отсутствовали источники освещения.