Туннель из Battletoads назвали самым сложным игровым уровнем в истории

Туннель из Battletoads назвали самым сложным игровым уровнем по версии Vulture
Известное издание Vulture составило список самых сложных уровней в видеоиграх. Рассматривались только проекты для PC и консолей, которые выходили в США. Кроме того, учитывались ещё несколько моментов:
- чёткие начало и конец уровней;
- подходящие под «уровни» побочные квесты или отдельные участки карты (опять же, если работает предыдущий пункт);
- целевая аудитория игры — детские игры оценивались в соответствии с детскими возможностями;
- временной контекст — когда игра была выпущена;
- ошибки и баги старались не учитывать.
Всего в списке получилось 100 мест — ниже можно видеть топ-10 самых сложных игровых уровней. Отметим, что в полный список также вошли: «Ни слова по-русски» из Call of Duty: Modern Warfare 2, «Клуб» из Sifu; Return to Hirata Estate из Sekiro: Shadows Die Twice, Chasing Lee из Assassin’s Creed III, Argent D’Nur из Doom, Blue Creek Apartments: Coin Puzzle из Silent Hill 2, Wrong Side of the Tracks из Grand Theft Auto: San Andreas и многое другое.
Топ-10 самых сложных уровней в видеоиграх
- Turbo Tunnel — Battletoads (1991 год)
- The Mountain — The Witness (2016 год)
- The Kid — Super Meat Boy (2010 год)
- Анор Лондо — Dark Souls (2011 год)
- Jungle — Spelunky (2009 год)
- Through the Fire and Flames — Guitar Hero 3 (2007 год)
- Castle Water Hall — Resident Evil 4 (2005 год)
- Chamber 15 — Portal (2007 год)
- Alien’s Lair — Contra (1987 год)
- Invading Hell — Devil May Cry 3 (2005 год).