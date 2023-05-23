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Туннель из Battletoads назвали самым сложным игровым уровнем по версии Vulture

Известное издание Vulture составило список самых сложных уровней в видеоиграх. Рассматривались только проекты для PC и консолей, которые выходили в США. Кроме того, учитывались ещё несколько моментов:
  • чёткие начало и конец уровней;
  • подходящие под «уровни» побочные квесты или отдельные участки карты (опять же, если работает предыдущий пункт);
  • целевая аудитория игры — детские игры оценивались в соответствии с детскими возможностями;
  • временной контекст — когда игра была выпущена;
  • ошибки и баги старались не учитывать.
Туннель из Battletoads назвали самым сложным игровым уровнем в истории
© Игромания.ру

Всего в списке получилось 100 мест — ниже можно видеть топ-10 самых сложных игровых уровней. Отметим, что в полный список также вошли: «Ни слова по-русски» из Call of Duty: Modern Warfare 2, «Клуб» из Sifu; Return to Hirata Estate из Sekiro: Shadows Die Twice, Chasing Lee из Assassin’s Creed III, Argent D’Nur из Doom, Blue Creek Apartments: Coin Puzzle из Silent Hill 2, Wrong Side of the Tracks из Grand Theft Auto: San Andreas и многое другое.

Топ-10 самых сложных уровней в видеоиграх

  1. Turbo Tunnel — Battletoads (1991 год)
  2. The Mountain — The Witness (2016 год)
  3. The Kid — Super Meat Boy (2010 год)
  4. Анор Лондо — Dark Souls (2011 год)
  5. Jungle — Spelunky (2009 год)
  6. Through the Fire and Flames — Guitar Hero 3 (2007 год)
  7. Castle Water Hall — Resident Evil 4 (2005 год)
  8. Chamber 15 — Portal (2007 год)
  9. Alien’s Lair — Contra (1987 год)
  10. Invading Hell — Devil May Cry 3 (2005 год).
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