Activision принудила к закрытию популярные фанатские клиенты Call of Duty

Команда X Labs, создавшая несколько популярных фанатских клиентов Call of Duty сообщила о закрытии своего проекта.

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По словам энтузиастов, Activision направила им письмо с требованием о «прекращении и воздержании» — прекращении незаконной деятельности. Команда решила не идти против влиятельной компании, поэтому и приняла решение навсегда свернуть любую деятельность, связанную с X Labs. Это касается и клиента BOIII для Black Ops.