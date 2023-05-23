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Activision принудила к закрытию популярные фанатские клиенты Call of Duty

Команда X Labs, создавшая несколько популярных фанатских клиентов Call of Duty сообщила о закрытии своего проекта.

Activision принудила к закрытию популярные фанатские клиенты Call of Duty
© Игромания.ру

По словам энтузиастов, Activision направила им письмо с требованием о «прекращении и воздержании» — прекращении незаконной деятельности. Команда решила не идти против влиятельной компании, поэтому и приняла решение навсегда свернуть любую деятельность, связанную с X Labs. Это касается и клиента BOIII для Black Ops.

Фанатские клиенты X Labs помогали восстанавливать недостающие функции в играх Call of Duty, которые удалялись самими разработчиками, а также расширяли возможности игр. Несмотря на то, что авторы клиентов не продвигали идею пиратства, те позволяли получать бесплатный доступ к некоторым проектам.

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