Activision принудила к закрытию популярные фанатские клиенты Call of Duty
Команда X Labs, создавшая несколько популярных фанатских клиентов Call of Duty сообщила о закрытии своего проекта.
По словам энтузиастов, Activision направила им письмо с требованием о «прекращении и воздержании» — прекращении незаконной деятельности. Команда решила не идти против влиятельной компании, поэтому и приняла решение навсегда свернуть любую деятельность, связанную с X Labs. Это касается и клиента BOIII для Black Ops.
Фанатские клиенты X Labs помогали восстанавливать недостающие функции в играх Call of Duty, которые удалялись самими разработчиками, а также расширяли возможности игр. Несмотря на то, что авторы клиентов не продвигали идею пиратства, те позволяли получать бесплатный доступ к некоторым проектам.