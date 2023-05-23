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Insomniac ответила на вопрос о кооперативном режиме в «Человеке-пауке 2»

Официальный Twitter-аккауант Insomniac Games подтвердил, что в «Человеке-пауке 2» не будет кооперативного режима.

Insomniac ответила на вопрос о кооперативном режиме в «Человеке-пауке 2»
© Игромания.ру

Судя по всему, демонстрация в первом трейлере командной работы сразу двух Паучков, Питера Паркера и Майлза Моралеса, навела некоторых игроков на мысль о том, что игру можно будет пройти вместе с другом.

Однако Insomniac Games прояснила ситуацию, дав прямое «нет» на вопрос о кооперативе и описав грядущий сиквел как «эпическое одиночное приключение».

«Человек-паук 2» должен выйти этой осенью — по слухам, в сентябре и с русской озвучкой. Вполне возможно, что новости по игре представят уже завтра, во время PlayStation Showcase. Ну а пока можно бесплатно прочитать комикс-приквел.

Кстати, по словам самого главы Sony Interactive Entertainment, эксклюзивность «Человека-паука 2» для PS5 помогла разработчикам не идти на компромиссы.

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