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Final Fantasy 16 не получит «патч первого дня»

Геймдиректор Final Fantasy XVI Хироси Такаи сообщил в интервью Game Informer о том, что игра не получит ставший традиционным в индустрии «патч первого дня».

Final Fantasy 16 не получит «патч первого дня»
© Скриншот

По его словам, разработчики действительно уверены в качестве релизной версии Final Fantasy XVI. Кроме того, не у всех игроков есть доступ к интернету, о чём многие компании нередко забывают. Данная позиция Square Enix не означает, что в Final Fantasy XVI не будет вообще никаких ошибок. Просто авторы игры могут не считать их большой проблемой и внести дополнительные исправления (если они понадобятся) в пострелизном патче.Final Fantasy XVI выходит 22 июня только на PlayStation 5. И журналисты уже опубликовали предварительные обзоры игры.

Ранее разработчики Final Fantasy XVI признались, что хотят произвести впечатление на новое поколение игроков. Кстати, команда была обязана смотреть «Игру престолов» — для вдохновения.

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