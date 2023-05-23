Final Fantasy 16 не получит «патч первого дня»

По его словам, разработчики действительно уверены в качестве релизной версии Final Fantasy XVI. Кроме того, не у всех игроков есть доступ к интернету, о чём многие компании нередко забывают. Данная позиция Square Enix не означает, что в Final Fantasy XVI не будет вообще никаких ошибок. Просто авторы игры могут не считать их большой проблемой и внести дополнительные исправления (если они понадобятся) в пострелизном патче.Final Fantasy XVI выходит 22 июня только на PlayStation 5. И журналисты уже опубликовали предварительные обзоры игры.