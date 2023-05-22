Аркадный файтинг AEW: Fight Forever выйдет 29 июня

Издательство THQ Nordike и студия Yuke’s объявили дату релиза нового симулятора реслинга AEW: Fight Forever. Игра появится 29 июня на РС, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Игроков ждёт ностальгическая атмосфера аркадного файтинга, но к ней добавляются инновационные добивания и атакующие тандемы. На ринге встретятся звёзды программ Rampage и Dynamite с TNT и TBS, как начинающие спортсмены, так и величайшие легенды ринга.

Для онлайнового режима готовят командные матчи, последовательности маневров в которых выполняются с помощью простых команд. А для настройки персонажей будут доступны возможности изменить как его внешность, так и приёмы и команды.