Трогательная реклама "Зельды" вдохновлена реальной историей

Я работающий взрослый человек, так называемый бизнесмен. Я сбит с толку пригородной суетой, преклоняюсь перед клиентами и начальством, вынужден обучать младший персонал и делать много других вещей, и в итоге я работаю сверхурочно каждый день. Даже гора, которую я вижу по дороге на работу, названия которой я не знаю, раздражает меня. Я провожу свои дни, нередко задаваясь вопросом, почему я всё ещё жив. Я пошёл купить алкоголь и увидел Switch вместе с The Legend of Zelda. Советую её всем таким же работящим людям. Спасибо Nintendo и всем фанатам. Спасибо за приключение.