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Трогательная реклама Zelda: Tears of the Kingdom вдохновлена реальной историей

Ещё до релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom разработчики выпустили рекламный ролик игры на своём австралийском канале. В видео мужчина, жизнь которого не играла красками, знакомится с Tears of the Kingdom.

Трогательная реклама "Зельды" вдохновлена реальной историей
© Чемпионат.com

С этого момента он находит в жизни яркие моменты и начинает радоваться ей. Как выяснило издание Kotaku, сюжет для рекламного ролика вдохновлён реальным отзывом мужчины из Японии, который поделился своими впечатлениями от The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Amazon ещё в 2017 году.

В своём обзоре мужчина рассказал, что он — обычный работающий человек, которого поглотила рутина. Из-за этого он не находил ярких моментов в жизни, пока не наткнулся на Breath of the Wild, которая подарила ему чувство свободы и радости.

Отрывок из того отзыва

Я работающий взрослый человек, так называемый бизнесмен. Я сбит с толку пригородной суетой, преклоняюсь перед клиентами и начальством, вынужден обучать младший персонал и делать много других вещей, и в итоге я работаю сверхурочно каждый день. Даже гора, которую я вижу по дороге на работу, названия которой я не знаю, раздражает меня. Я провожу свои дни, нередко задаваясь вопросом, почему я всё ещё жив. Я пошёл купить алкоголь и увидел Switch вместе с The Legend of Zelda. Советую её всем таким же работящим людям. Спасибо Nintendo и всем фанатам. Спасибо за приключение.

Реклама Tears of the Kingdom

Видео доступно на YouTube-канале NintendoAU. Права на видео принадлежат Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна на Nintendo Switch.

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