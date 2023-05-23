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Разработчики Halo и Call of Duty анонсировали новый шутер на Unreal Engine 5

Студия Pathless Productions, собранная из команды разработчиков Call of Duty и Halo, объявила о выходе нового шутера под названием Sentinel на движке Unreal Engine 5.

Разработчики Halo и Call of Duty анонсировали новый шутер
© Cq.ru

На данный момент игра находится в очень ранней стадии разработки, но авторы обещают увлекательную песочницу с кооперативным режимом. Игроки возьмут на себя роль космического викинга, который будет спасать человечество от гибели.

Чтобы привлечь внимание к игре, Pathless Productions выпустила трейлер из ранней версии. Качество видео оставляет желать лучшего и технические артефакты явно заметны, но его можно использовать для получения первых впечатлений о проекте.

Неизвестно, на каких платформах будет выпущена игра, но скорее всего, это будет ПК.

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