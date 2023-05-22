Авторы Final Fantasy 16 хотят произвести впечатление на новое поколение игроков
Первые 4 часа Final Fantasy XVI уже положительно оценили журналисты. Сама игра выйдет 22 июня на PlayStation 5, а пока разработчики продолжают делиться подробностями из закулисья.
Разработчики ответственно подошли к созданию Final Fantasy XVI и провели анализ всего того, что полюбилось игрокам за 35 лет существования франшизы. Больше всего они сосредоточились на внимании к критике, а также опровержению предвзятых мнений о серии.
«Мы получили много отзывов о том, что серия Final Fantasy кажется устаревшей, или то что история кажется очень детской, сосредоточенной на молодых героях для молодых игроков. В этом году мне исполнится 50 лет. Я смотрю на реальный мир и вижу проблемы в реальном мире. Я думаю, что иметь что-то подобное в игре это очень важно» - Наоки Йошида.
Йошида отметил, что последние части серии по большей части основаны на научной фантастике. В Final Fantasy XVI хотели сделать нечто похожее на девятую часть, где преобладал фэнтези-сеттинг. Но важным было также показать, что в мире игры есть актуальные проблемы. Для этого сделаны элементы, схожие с реальным миром. Например, особый вид кристаллов в Final Fantasy XVI стал отражением нефти из реального мира.
Также Йошида обсуждал с начальством то, что из будущих игр серии можно убрать цифры. Каждая игра по своему уникальна, поэтому франшиза успешна на протяжении 35 лет, но новые игроки часто думают, что им надо ознакомиться с предыдущими частями.
Авторам важно, чтобы Final Fantasy XVI произвела большое впечатление на новых игроков. Йошида хочет, чтобы в будущем люди называли эту игру тем произведением, что оказало на них влияние.
«Когда они учились в младших классах, или когда они будут учиться в старших классах, эти вещи окажут большое влияние на жизнь. Если вы играли во что-то столь же захватывающее, как Final Fantasy, это запечатлеется в вашей памяти навсегда.
Наше самое большое беспокойство заключается в том, будет ли такое же в дальнейшем? Будут ли молодые люди, следующее поколение разработчиков, говорить, что Final Fantasy стала их любимой игрой?
Что мы хотели сделать с Final Fantasy XVI, изменив стиль игры, стиль боя и многое другое, так это дать молодому поколению новую Final Fantasy, которая повлияет на них, чтобы в будущем они могли сказать: "Это то, что повлияло на меня"» - Наоки Йошида.