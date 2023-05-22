Авторы Final Fantasy 16 хотят произвести впечатление на новое поколение игроков

«Когда они учились в младших классах, или когда они будут учиться в старших классах, эти вещи окажут большое влияние на жизнь. Если вы играли во что-то столь же захватывающее, как Final Fantasy, это запечатлеется в вашей памяти навсегда.



Наше самое большое беспокойство заключается в том, будет ли такое же в дальнейшем? Будут ли молодые люди, следующее поколение разработчиков, говорить, что Final Fantasy стала их любимой игрой?



Что мы хотели сделать с Final Fantasy XVI, изменив стиль игры, стиль боя и многое другое, так это дать молодому поколению новую Final Fantasy, которая повлияет на них, чтобы в будущем они могли сказать: "Это то, что повлияло на меня"» - Наоки Йошида.