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В эпичной MMORPG Fatal Force стартовало событие с сокровищами и наградами

В фантастической MMORPG Fatal Force, доступной на платформе AG.ru, стартовало новое событие с наградами и бонусами — «Уличная вечеринка».

В эпичной MMORPG Fatal Force стартовало событие с сокровищами и наградами
© Игромания.ру

Действие приключения разворачивается в мрачном мире, где игроку предстоит столкнуться с огромным количеством всевозможных боссов. В сражениях помогут не разные наёмники, но и глубокая система прокачки и ресурсов. Кроме того, желающие могут оценить различные подземелья и PvP-бои.

Само мероприятие предложит на выбор несколько активностей. К примеру, можно попытать удачу с помощью двух «рулеток», получая предметы для участия и награды. Во втором случае потребуется ещё и выполнять разные задания. Среди призов есть как уникальная внешность для героя, так и титул.

Ещё любители бонусов смогут открыть охоту за сокровищами с помощью сундуков, стараясь найти желаемую награду в одном из них. Когда цель будет обнаружена, то игрок перейдёт на следующий уровень и получит все остальные награды «этажа».

Заодно пользователи будут зарабатывать специальный рейтинг захвата клада, который считается на основе тех же «этажей». А обладатели максимального уровня получат уникальную внешность для героя.

Кроме того, для игроков припасено множество других призов — за покупку и трату валюты, активность и вход в игру. А ещё желающие смогут приобрести свежий боевой пропуск, куда входят дополнительные задания и награды. Само мероприятие будет проходить до 28 мая включительно.

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