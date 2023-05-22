Энтузиасты построили мир Fallout: New Vegas для ролевого сервера в Minecraft

Возможности Minecraft практически безграничны, что и доказывают творческие фанаты. Мир Fallout: New Vegas был воссоздан из блоков для ролевого сервера. Масштаб соответствует оригиналу, а многие из текстур взяты прямиком из игры Bethesda и были обработаны в пиксельной стилистике.

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Помимо самой карты, на сервере есть каждый предмет из Fallout: New Vegas, включая оружие, еду и другое снаряжение. В трейлере можно увидеть повышение уровня, распределение навыков и прочие механики. Присутствуют и фракции из оригинала, к которым могут присоединиться живые игроки.

Для доступа к серверу необходимо посетить официальное сообщество Minecraft: New Vegas в Discord, попасть в белый список, иметь микрофон и быть старше 16 лет.