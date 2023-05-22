Игроков Test Drive Unlimited: Solar Crown оставят без домов

Создатели Test Drive Unlimited: Solar Crown выпустили третье «письмо» к фанатам, где рассказали о месте их грядущего внутриигрового проживания.

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Как оказалось, на запуске у проекта не будет системы недвижимости, знакомой по прошлым частям, когда желающие могли приобретать свои дома. В этот раз пользователей поселят в огромный современный отель (Solar Hotel) на 120 этажей, где они будут открывать всё более роскошные апартаменты.

Внутри отеля можно будет менять внешность и экипировку персонажа (есть и магазин одежды), а ещё отслеживать игровые данные — прогресс, испытания и даже местную погоду. Чем выше ранг и репутация, тем лучше будет гостевая комната. А в лобби можно встретить других игроков и пообщаться с ними — там же представят лучших водителей и доступные активности.