$79.94+0.0386.50+0.22

Игроков Test Drive Unlimited: Solar Crown оставят без домов

Создатели Test Drive Unlimited: Solar Crown выпустили третье «письмо» к фанатам, где рассказали о месте их грядущего внутриигрового проживания.

Игроков Test Drive Unlimited: Solar Crown оставят без домов
© Игромания.ру

Как оказалось, на запуске у проекта не будет системы недвижимости, знакомой по прошлым частям, когда желающие могли приобретать свои дома. В этот раз пользователей поселят в огромный современный отель (Solar Hotel) на 120 этажей, где они будут открывать всё более роскошные апартаменты.

Внутри отеля можно будет менять внешность и экипировку персонажа (есть и магазин одежды), а ещё отслеживать игровые данные — прогресс, испытания и даже местную погоду. Чем выше ранг и репутация, тем лучше будет гостевая комната. А в лобби можно встретить других игроков и пообщаться с ними — там же представят лучших водителей и доступные активности.

При этом добавление опции с покупкой недвижимости находится в списке планов авторов, однако потенциальной даты выхода для функции не назвали. Релиз Test Drive Unlimited: Solar Crown намечен на этот год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В игре фанатов ждёт около 600 километров дорог.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий