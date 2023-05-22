Вестерн Call of Juarez: Gunslinger мог стать детективной игрой с поиском улик

Сегодня вестерну Call of Juarez: Gunslinger исполнилось 10 лет, в честь чего авторы из Techland рассказали подробнее о разработке и поделились концепт-артами. Оказалось, что изначально игра могла стать совершенно другой, а в команде было примерно 50 человек.

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Авторы с улыбкой вспоминают период, когда рабочим названием было «Назад на Запад», а игровой процесс строился на детективных расследованиях и поиске улик. Что примечательно, плавная и демократичная разработка заняла лишь полтора года: каждое утро команда записывала необходимые задачи и использовала весь накопленный опыт.

Глядя на игру сейчас, авторы отмечают грамотный дизайн локаций, эстетику комиксов, отличное ощущение от оружия и захватывающие перестрелки. Но также разработчики пришли к выводу, что в 2023 году проект такого уровня был бы скорее «инди-игрой» с релизом лишь в цифровых магазинах.

Call of Juarez: Gunslinger, по словам авторов, стала отличной завершающей точкой в истории серии, а также переходным этапом студии Techland. С тех пор глава с разработкой линейных шутеров осталась позади, а в данный момент авторы развивают Dying Light 2: Stay Human и трудятся над ролевой фэнтези игрой в открытом мире.

Techland

Techland

Techland

Techland

Techland

Techland